Ospedale della Sibaritide: nuovo incendio nel cantiere «Episodi gravi e inquietanti»

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Un nuovo incendio, il secondo in 24 ore, ha colpito il cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide. Si sospetta la natura dolosa con l’incendio divampato nello stesso punto di ieri (all’interno del vano ascensore del secondo piano) anche se questa volta avrebbe provocato molti più danni. Alcune fiamme sarebbero state spente dalle squadre interne al cantiere mentre per le altre è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine con Carabinieri e Polizia.

Diverse e immediate le reazioni. Giuseppe Graziano parla di preoccupante successione di eventi: «Ancora un incendio, stamattina, nello stesso punto e alla stessa ora, presso il cantiere del nuovo Ospedale della Sibaritide, dopo il rogo di ieri. Questa preoccupante successione di eventi, il terzo incendio in soli tre mesi, non può lasciare indifferenti. Come uomo delle istituzioni, ripongo la massima fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, certo che faranno piena luce su quanto sta accadendo. È un periodo difficile per la nostra terra, ma sono fiducioso che prevarrà la legalità».

Anche Simone Celebre, segretario generale della Fillea CGIL di Cosenza, evidenzia la gravità degli episodi definiti inquietanti «Purtroppo, dopo l’incendio di ieri mattina, anche oggi una fitta nuvola nera si è alzata dal cantiere dell’ospedale della Sibaritide. Episodi gravi e inquietanti, che non possono passare sotto silenzio. Si faccia piena luce su quanto sta accadendo: la sicurezza dei lavoratori viene prima di tutto. La paura non può e non deve diventare normalità».