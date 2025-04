Occhiuto visita il nuovo ospedale della Sibaritide e mostra stanze e struttura «con me cantieri e fatti»

- Advertisement -

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Si è recato di persona per constatare lo stato dei lavori. Parliamo del nuovo atteso ospedale della Sibaritide, l’importante HUB dello Jonio cosentino che sta sorgendo in contrada Insiti, a metà strada tra l’area urbana di Rossano e Corigliano. La consegna del nuovo polo sanitario dovrebbe essere prevista entro la metà/fine del 2026, con i lavori che procedono spediti come ha voluto rimarcare il Governatore Occhiuto non risparmiando qualche frecciatina.

«Gli altri hanno parlato per 20 anni. Con me cantieri e fatti» ha detto pubblicando un post con video sui social e ironizzando visto che con un operario ha mostrato un punto dove per anni si sono fatti solo annunci «questa era il cucuzzolo degli annunci. Per anni le persone venivano qui ad annunciare». Occhiuto, accompagnato dallo stesso responsabile è poi entrato all’interno della struttura ospedaliera mostrando alcune stanze di degenza quasi ultimate con tutti bagni e gli arredi.