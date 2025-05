Nel Cosentino controlli sulla movida e nei locali. Scoperti lavoratori in nero, sospese 2 attività

- Advertisement -

CORIGLIANO- ROSSANO (CS) – Controlli sui lavoratori in nero e sicurezza nei luoghi della movida frequentata soprattutto nel fine settimana da tantissimi giovani. Per questo motivo ,lo scorso sabato sera, nell’ambito di una serie di servizi programmatici di controllo del territorio, voluti e predisposti dal Questore della Provincia di Cosenza, dott. Cannizzaro, personale del locale commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano, congiuntamente ai militari dell’Arma dei carabinieri e della guardia di Finanza, ha effettuato una serie di presidi di sicurezza oltre che massicci controlli nei luoghi interessati dalla movida della cittadina ionica.

In due locali trovato il 100% di lavoratori in nero

Con l’ausilio anche del personale dell’Ispettorato del lavoro di Cosenza, sono stati effettuati una serie di controlli ad alcune attività commerciali che si occupavano di somministrazione di bevande alcoliche e ristorazione, al fine di verificare il rispetto delle cautele previste dalla normativa vigente sul lavoro nero.

Le ispezioni effettuate hanno portato ad emettere due provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Il primo provvedimento perchè nel locale è stato accertato l’impiego di tre lavoratori in nero su tre (quindi una percentuale di 100% di lavoratori presenti). Il secondo provvedimento per l’impiego di due lavoratori irregolari su due (anche in questo caso il 100% dei lavoratori presenti) privi, per l’appunto, di regolare assunzione.

Elevate sanzioni per 15mila euro

In ragione di tali accertamenti e delle violazioni, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di 15.000€. Nel medesimo servizio di controllo, il personale impiegato ha effettuato anche vigilanze e frequenti passaggi nell’area movida dove erano assembrate numerose persone, al fine di verificarne il corretto svolgimento.