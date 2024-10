Morte sospetta di una 49enne nel Cosentino, aveva fatto una gastroscopia: indaga la Procura

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I magistrati della Procura di Castrovillari hanno avviato un’indagine sulla morte sospetta di una donna di 49 anni, deceduta martedì. A quanto si è appreso la donna è stata trovata in viale dei Normanni, a due passi dall’ufficio postale, all’interno della propria auto mentre accusava una forte emorragia. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasferito la donna al Pronto soccorso dell’Ospedale di Rossano, dove però pare che la 49enne sia giunta già cadavere.

I fatti

La vittima, che lascia ora 5 figli, secondo le informazioni trapelate, si era sottoposta nei giorni scorsi a una gastroscopia, un esame diagnostico che prevede l’inserimento di un tubo flessibile per esaminare l’apparato digerente superiore. Al momento non vi sono elementi per poter affermare che vi sia un nesso tra il decesso e l’esame sostenuto. Proprio i familiari, sconvolti dal dolore, hanno deciso di denunciare l’accaduto, e i carabinieri hanno immediatamente sequestrato la salma. Sarà l’esame autoptico a determinare con precisione se la donna sia deceduta a seguito di complicanze post-gastroscopia o se l’emorragia sia stata causata da altri fattori. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi.