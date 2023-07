L’ospedale di Cariati vede la luce: partono i lavori per il Pronto Soccorso

CARIATI (CS) – Un ospedale chiuso dal famoso piano di rientro del settore sanità, messo in atto nel 2010, che potrebbe ora conoscere una nuova fase. Questa, almeno, la speranza dei cittadini di Cariati e dell’area del basso ionio cosentino. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbero partire gli interventi di rifacimento del Pronto Soccorso dell’ospedale cariatese che dovrebbero trasformare quello che al momento è un punto di primo intervento con un vero e proprio Pronto Soccorso.

La posizione del “Cosentino” è strategica soprattutto in considerazione di quelli che sono gli equilibri e la popolazione dello ionio cosentino. Purtroppo i lavori, che dovrebbero iniziare nella prossima settimana, non consentiranno l’utilizzo della struttura in questo periodo estivo, caratterizzato da un grosso aumento della popolazione, quindi delle esigenze. Tuttavia…meglio tardi che mai.

Secondo quanto venuto fuori nel corso di una riunione fra il sindaco di Cariati, Cataldo Minó, e i vertici dell’Azienda Sanitaria provinciale di Cosenza, sarà realizzata, inoltre, la piattaforma per l’elisoccorso che prevede anche il servizio notturno e che consentirà all’elicottero di poter atterrare direttamente in ospedale, quindi, accelerare i tempi in caso di emergenza. Ed a proposito di emergenze, l’ospedale di Cariati verrà dotato anche di ambulanze cardio-protette.

Novità positive, quindi, per un ospedale che negli anni ha fatto parlare di sè anche per le proteste dei cittadini e per il curioso interessamento dell’ex leader dei Pink Floyd Roger Waters.