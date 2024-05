Licenziato perchè si era assentato 20 minuti per curare il figlio. Scatta la protesta dei colleghi

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Le bandiere della Cgil ma sopratutto la solidarietà dei lavoratori che hanno incrociano le braccia per protesta. Una mattina di mobilitazione quella che dalle 6 di questa mattina interessa una trentina di lavoratori della società cooperativa di logistica e trasporti Tre Emme di Corigliano Calabro. Siamo nella zona industriale di contrada Salice a Corigliano-Rossano, dove opera la cooperativa, nella sede del centro di distribuzione Conad in appalto per la azienda madre Pac 2000 e dove è scattata la protesta per solidarietà nei confronti di un loro collega recentemente licenziato e presente anche lui alla protesta. Alla base del licenziamento che i sindacati definiscono illogico, il fato di essersi assentato per 20 minuti (autorizzato dal proprio responsabile), per recarsi ad assistere il figlio che ha una seria patologia.

“Siamo indignati per il modo con il quale in questa terra si continua a voler imporre alle lavoratrici ed ai lavoratori condizioni di lavoro umilianti – evidenzia Giuseppe Valentino Filcams CGIL Calabria, dove si perde il senso della dignità e del rispetto degli essere umani e si estorce ogni libertà riconosciuta dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle leggi. Chiediamo a Conad, che utilizza i servizi di logistica per distribuire i propri prodotti ai clienti se lo slogan “persone oltre le cose” sia solo un brand pubblicitario per attrarre la benevolenza di chi fa la spesa, mentre ai lavoratori degli appalti si fanno pagare le spese di un sistema irregolare, ingiusto e sbagliato. Invitiamo le lavoratrici ed i lavoratori Conad che ricevono la merce dai magazzini da questo tipo di cooperative a vigilare ed esprimere la solidarietà e vicinanza ad unirsi idealmente alla lotta di chi sta facendo valere le proprie ragioni con dignità e rigore. La Filcams Cgil Calabria sente di dover ringraziare chi oggi ha deciso di incrociare le braccia, ribellarsi e non lasciare da solo un compagno di lavoro ingiustamente licenziato perché si è avvicinato al sindacato; la loro lotta, è anche la nostra, perché può essere da esempio anche per ogni lavoratrice e lavoratore del commercio che noi rappresentiamo direttamente e che dal lavoro di questi altri lavoratori del settore della logistica si nutrono ogni giorno per poter guadagnarsi il pane.

Anche Andrea Ferrone, Segretario della Filcams Cgil del Pollino-Sibaritide-Tirreno lancia un appello all’Azienda: “finisca questo comportamento anti-sindacale nei confronti del nostro sindacato e dei lavoratori iscritti ad esso; venga revocato il licenziamento, a nostro parere ingiustificato, di un lavoratore che si era assentato per 20 minuti, autorizzato dal proprio responsabile, per recarsi ad assistere il figlio che ha una seria patologia. Chiediamo al Pac 2000 e al Conad che controllino le condizioni di lavoro in questo magazzino. È intollerabile che fino a pochi giorni fa non c’era un bagno funzionante, la pausa pranzo prevede un panino da mangiare seduti su scatole rotte, non c’è il riconoscimento dello straordinario se non con delle carte prepagate Conad… Tutta una serie di atteggiamenti che l’azienda deve smettere di porre in essere. Inoltre il magazzino, sito a Corigliano-Rossano, a breve sarà trasferito a Montalto e i lavoratori dovranno raggiungere la nuova sede a spese loro. Inaccettabile».

Sulla questione è intervenuta anche Elisa Scutellà, deputata del Movimento 5 Stelle presente alla manifestazione di questa mattina “nel 2024 a queste latitudini bisogna ancora scioperare e protestare per vedersi riconosciuti i diritti basilari e fondamentali!”