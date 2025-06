Incendio nell’ospedale della Sibaritide in costruzione, l’ipotesi del dolo al vaglio degli inquirenti

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un incendio, che secondo i primi accertamenti potrebbe avere origine dolosa, si è sviluppato nelle scorse ore all’interno del vano ascensore dell’ospedale della Sibaritide, ancora in costruzione, a Corigliano-Rossano. Le fiamme hanno interessato materiale edile e pedane in legno poste all’interno della colonna ascensore, attualmente vuota. Sul posto sono intervenutI tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio prima che potesse estendersi ad altre aree del cantiere.

Le indagini sono in corso a cura dei carabinieri del Reparto territoriale, che non escludono la pista dolosa. Si tratta infatti del secondo episodio di questo tipo registrato all’interno del cantiere del nuovo presidio ospedaliero. La struttura, il cui completamento è atteso entro il 2026, rappresenta un’opera strategica per l’assistenza sanitaria della zona ionica calabrese e un investimento pubblico di grande portata. L’episodio alimenta preoccupazioni in merito alla sicurezza del cantiere e all’eventuale interferenza nel percorso di realizzazione dell’opera. Gli inquirenti stanno acquisendo tutte le immagini disponibili dalle telecamere di sorveglianza e ascoltando i responsabili dei lavori per ricostruire dinamiche e responsabilità.