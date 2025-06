- Advertisement -

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Ennesimo grave incidente sulla Statale 106 “Jonica”. Per cause in corso di accertamento si è verificato un violento scontro tra una moto ed un furgone. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30 in contrada Torricella nel comune di Corigliano-Rossano. Sul posto due ambulanze del 118. Successivamente e si è reso però necessario anche l’intervento dell’elisoccorso da Cosenza che è stato fatto atterrato proprio sulla Statale. Per consentire le operazioni si soccorso il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni, con lunghe code nella zona dell’incidente.