Escalation di incendi dolosi, Trebisacce chiede sicurezza. Il sindaco: “siamo preoccupati”

TREBISACCE (CS) – Negli ultimi mesi, il Comune di Trebisacce è stato purtroppo teatro di diversi episodi di incendi dolosi che hanno coinvolto autovetture in diverse zone della città. Si tratta di eventi preoccupanti, i cui accertamenti sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. A tale proposito, l’Amministrazione Comunale ha richiesto ufficialmente al Prefetto di Cosenza di autorizzare una maggiore sorveglianza sul territorio, in particolare nelle ore notturne, con il coinvolgimento dei Carabinieri e di altre forze dell’ordine locali. Questa richiesta è motivata anche dal fatto che la stazione dei Carabinieri di Trebisacce chiude alle ore 19:00, lasciando il servizio notturno garantito solo tramite interventi provenienti dal Comando di Corigliano, il che limita la tempestività nelle operazioni di controllo.

In aggiunta, si propone un potenziamento del coordinamento tra le forze dell’ordine, la Polizia Stradale e la Guardia di Finanza, con l’obiettivo di prevenire ulteriori incendi dolosi e garantire una maggiore sicurezza pubblica per i cittadini di Trebisacce. L’Amministrazione è fiduciosa in una risposta celere e positiva da parte delle autorità competenti, nell’interesse della sicurezza collettiva e della tranquillità del nostro territorio.