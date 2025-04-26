Elezioni a Cassano All’Ionio: 3 candidati a sindaco e 9 liste. Tutti i candidati al consiglio comunale

CASSANO ALL’IONIO (CS) – Sono 3 i candidati a sindaco a Cassano All’Ionio che si sfideranno per la successione a Giovanni Papasso alla guida di uno dei più importanti comuni dell’Alto Ionio cosentino: Antonello Avena di Articolo Ventuno con una lista a sostegno, Carmen Gaudiano con tre liste con una coalizione civica e riformista, consiglierà comunale con delega alla sanità e vicinissima al sindaco uscente Gianni Papasso. Infine l’avvocato Gianpaolo Iacobini con 5 liste esponente del centrodestra.
Candidato a sindaco: ANTONELLO AVENA
LISTA ARTICOLO VENTUNO
ALFANO LUIGI
BOGDAN ALEXANDRA
CAMPANELLA LUANA
DI MARTINO CORRADO
FIORE MARIA CARMELA DETTA MARICA
GAETANI GIUSEPPE
LA PADULA MARIA GRAZIA
ROSA LAURA
MASTROLORENZO GIUSEPPE DETTO MASTRO
MOLITO KAROL DETTO BAGAROZZO
OLIVA ROSMARIE
PARROTTA NICOLE
PATERNOSTRO FRANCESCO
PRICOLI DOMENICO
SELVAGGI SIMONA
Candidato a sindaco: GAUDIANO CARMEN
LISTA PER AMORE DI CASSANO
CANONICO VALENTINA
D’AGOSTINO AURORA detta “DAGOSTINO”
FALBO GIANLUCA
FASANELLA ELISA
FORTE FEDERICO FRANCESCO detto “FRANCESCO”
GUERRIERI MICHELE
MANCUSO SARA MARIA ROSARIA detta “SARA”
MUNGO ANTONINO
NOVELLI VINCENZO
ORIOLO ALESSANDRA
PAPASSO DAVIDE
PROPATO VERDIANA
RUSSO SARA
SCONZA ALESSIA
VARCASIA PASQUALE
ZULLO MARIA CARMELA detta “MARIA”
LISTA LA MONGOLFIERA
BLOISE MARIA ADDOLORATA detta “MARIA”
CIANCIO FRANCESCO
CLAUSI ANTONIO
COSENZA GIUSEPPE
DAVID ALEXANDRA
IACOVINO GIOVANNI
IOCCO LIDIANA
IUELE FRANCESCO
LA REGINA MARUANA
MARITATO MARTINA
MAURO MARCELLA
PETROSINO VERONICA
SIBARELLA ANTONIO
SIBARELLI MARIKA
SIMONE MARTINA
STRIGARO ANTONIO
LISTA LIBERTÀ E PARTECIPAZIONE
ALOISE MARIA
ARMENTANO GIOVANNA
BROGNA GABRIELLA
CONSOLE ANTONIETTA detta “ANTONELLA”
FRAGALE LUCA
GRAZIADIO GIUSEPPE
LIONE DOMENICO detto “MIMMO”
MAGNELLI ALESSANDRO VINCENZO detto “ALESSANDRO”
MALOMO LUIGI
MARRANCHELLI ROBERTO
ORIOLO FRANCESCO
PAGLIARO CONCETTA
PINTO BIAGIO CARLO DETTO “BIAGIO”
RAGO VANIA
RUSSO VALENTINA
SPOSATO CHIARA PIA
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Candidato a sindaco: IACOBINI GIANPAOLO
LISTA CASSANO AZZURRA
SAVINA AZZOLINO
SIMONE BLOISE
ANNA DIMATTEO
GIANLUCA GALLO
LUIGI GAROFALO
FRANCESCA GUZZO
GIUSEPPE LA REGINA
CONCETTA LAINO
GIUSEPPE LAURITO
STELLA PIRILLO
GIUSEPPE LEONARDO PRAINO DETTO “PINO”
GIUSEPPE RANNI
GIOVANNI BATTISTA ROMIO
IDA SPEZZANO
FRANCESCO TUFARO
MARY RAFFAELLA ZINGONE
LISTA MOVIMENTO POPOLARE
MARIO GUARAGNA
FRANCESCO BASILE
FRANCESCO DE CARO
FEDERICA D’ELIA
VINCENZO DI CARLO
ROBERTA DI CUNTO
SALVATORE FALCONE
ANTONIO FORTE
FRANCESCO NATALE GAETANI
MARIA TERESA GAROFALO
MICHELE ANTONIO GIARDINO
ELVIRA NOVELLI
REBECCA PAGLIARO
ANASTASIA PRAINO
ANDREA PROCOPIO
ANNUNZIATA RIO
LISTA NOI INSIEME
DANIELE ALFANO
ANNAMARIA BIANCHI
GIOVANNI CANTORE
SERGIO FALBO
LUIGI FASANELLA
GIANFRANCO GUIDI
GIOVANNA LANCIANO
SOFIA MAIMONE
GIUSEPPE MICHELE MUNDO
ANTONIO VITO NOTARISTEFANO
GIUSEPPE ORDINE
ADELINA SABINA PALAZZO
STEFANO PESCE
ROSANNA PROVENZANO
LUIGI SELVAGGI
FIORENZA TREVINO
LISTA PATTO CIVICO
GIUSEPPE FASANELLA
CHIARA ALARIO
ANTONIO BOSCO
ANNAMARIA CAMPANELLA
FAUSTO CORRADO
FRANCESCO D’ELIA
ROSAMARIA DORSA
MICHELE FILARDI
IVAN GRECO
VALERIA GRECO
ROSSANA MUNGO
MATTEO PERCIACCANTE
GIOVANNI BATTISTA PISCITELLI
SALVATORE RUSSO
CARMEN SERENA VARCASIA
RAFFAELE VIDIRI
LISTA LA CASSANO CHE VUOI
SALVATORE BLOISE
ROBERTA CERCHIARA
FABIO CIVALE
ANTONNIO DE ROA
SALVATORE DI PRESSA
ANTONIO GAETANI
RACHELE GALLO
GUZZO SILVANA
LUCIA LA REGINA
SIMONE NATALE
FRANCESCO OLIVA
STEFANIA PINTO
DOMENICO PISCIOTTI
GIUSEPPE PRAINO
CLAUDIA PROCACCIA
SCHIAVONEA TUDDA