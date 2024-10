“Completare la statale 106 Sibari-Coserie”. I sindaci Stasi e Papasso scrivono ad Anas

COSENZA – I sindaci di Corigliano-Rossano e di Cassano All’Ionio, Flavio Stasi e Gianni Papasso, hanno scritto al Commissario dell’Anas per la statale 106, Massimo Simonini, “al fine di ottenere – é detto in un comunicato – un incontro, nel più breve tempo possibile, funzionale alla condivisione dei prossimi passi nell’iter per il completamento della strada Sibari-Coserie“. “La richiesta – si aggiunge nella nota – è stata ritenuta necessaria alla luce del fatto che non è giunto alcun aggiornamento alle Amministrazioni comunali successivo alla chiusura della Conferenza dei servizi, ed in particolare rispetto alla mancata sottoscrizione dell’intesa istituzionale tra la Regione e l’Anas per l’intervento, a differenza di quanto avvenuto per l’altro tratto di statale 106 finanziato in Calabria. L’intervento prevede un investimento di 975 milioni di euro ed è fondamentale per l’infrastrutturazione ed il collegamento della Sibaritide”.

