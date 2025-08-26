Caloveto, al via il servizio sperimentale di prelievi ematici. Il sindaco: «Migliora la vivibilità, combattimo lo spopolamento»

- Advertisement -

CALOVETO (CS) – Al via il servizio sperimentale di prelievi ematici nei comuni montani promosso dal Distretto Sanitario Jonio Sud dell’Asp Cosenza che coinvolge anche la comunità di Caloveto, promotrice dell’iniziativa.

“Un’iniziativa di straordinaria importanza sia perché contribuirà a garantire ai cittadini, in particolare alle persone più fragili e agli anziani, un accesso più semplice e immediato ai servizi sanitari essenziali; sia perché rafforzando questi ultimi contribuisce a migliorare la vivibilità e a contrastare, quindi, il fenomeno dello spopolamento”.

È quanto dichiara il sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per questo importante risultato che fa seguito all’impegno e al costante confronto con l’Azienda sanitaria provinciale che ha saputo ascoltare le esigenze del territorio, dimostrando attenzione e sensibilità verso le reali necessità dei cittadini dell’entroterra. “L’auspicio – aggiunge il primo cittadino – è che questa sperimentazione possa crescere, migliorarsi e consolidarsi nel tempo come un modello di sanità di prossimità”.

A chi si rivolge e come funziona il servizio

Rivolto a residenti senza limite di età, con priorità implicita agli anziani e alle persone fragili, il servizio sarà attivo ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 7 alle ore 9 per un massimo di 20 utenti al giorno ed ospitato nell’ambulatorio medico. Il paziente dovrà presentare la prescrizione medica valida e prenotarsi presso gli sportelli CUP comunali o distrettuali.

Dopo il prelievo nel punto che sarà aperto h24, nello stesso giorno, un infermiere trasporterà i campioni al laboratorio centrale che li analizzerà e genererà i referti entro un massimo di 7 giorni. I referti potranno essere ritirati al laboratorio di riferimento. Per informazioni o prenotazioni, è possibile contattare i seguenti referenti infermieristici dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 (AREA ROSSANO: CPS Bernardo Daniele – Tel: 0983 517575).