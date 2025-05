Ancora un’aggressione ai danni dei sanitari: due infermieri aggrediti al Pronto soccorso di Rossano

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Carenza di personale, pazienti che affollano le corsie e sanitari aggrediti in ospedale. Un nuovo episodio si è verificato ieri pomeriggio nel pronto soccorso dell’ospedale Giannettasio di Rossano ai danni di due infermieri. Secondo quanto ricostruito una persona che aveva accompagnato un familiare in ospedale che era in attesa di essere visitato, probabilmente a causa della lunga attesa è andato in escandescenza scagliandosi contro i due operatori sanitari.

Grazie all’intervento dei carabinieri è stato evitato il peggio. I due infermieri non hanno riportato, fortunatamente, conseguenze gravi. Sta di fatto che, episodi di questo genere si verificano troppo spesso e in gran parte sono legati alle conseguenze circa la cronica carenza di personale che vede costretti gli operatori a turni massacranti, e di conseguenza i pazienti a lunghe attese.