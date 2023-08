A settembre il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale di Cariati

CARIATI (CS) – Non sarà pronto per questa stagione estiva, ma da settembre il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale di Cariati dovrebbe essere ultimato. Questa la prospettiva del “Cosentino”, che, intanto, si prepara a ricevere due medici cubani che andranno a lavorare nel punto di Primo intervento e, ben presto, quando, appunto, saranno ultimati i lavori, nel nuovo Pronto Soccorso.

Strutture nuove, quindi, grazie ad un finanziamento di circa 700000 euro, ma anche un supporto a livello di personale. Gradualmente migliorano, quindi, le condizioni dell’ospedale di Cariati, struttura che era stata praticamente chiusa (o se vogliamo usare un gergo corretto…depotenziata) dopo l’attuazione del piano di rientro del 2010.

Ricordiamo, inoltre, che il nosocomio del basso ionio cosentino è stato inserito dal Presidente della Regione Calabria e Commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, nella rete ospedaliera regionale. Ciò comporta anche degli interventi per il potenziamento della struttura. Fra questi, soprattutto quelli relativi all’emergenza-urgenza. Con l’Asp che intende realizzare anche una piattaforma di elisoccorso che preveda il servizio notturno.

Un tassello importante per potenziare la sanità in un’area che continua ad essere in grande difficoltà nel dare adeguate risposte ai cittadini.