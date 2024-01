«A Cariati manca elisoccorso notturno, è essenziale»: l’appello degli infermieri

CARIATI (CS) – Elisoccorso notturno anche a Cariati. Lo chiede il sindacato degli infermieri Nursind che sollecita “la dirigenza aziendale, nonché la politica regionale, per rilanciare a gran voce la necessità di POTER GARANTIRE NEL BREVE TEMPO POSSIBILE UN SERVIZIO DI ELISOCCORSO – SALVAVITA (nella maggior parte dei casi) NOTTURNO ANCHE A CARIATI”.

Il sindacato “continua a sollecitare, la mancanza di strutture e di deliberazione da parte della Regione Calabria (con a capo gestione di tale servizio l’Asp Di Cosenza), togliendo dal servizio emergenza urgenza – elisoccorso notturno, il Territorio / Presidio Di Cariati;

Territorio che risponde ai bisogni dei cittadini, su un bacino di utenza che abbraccia due province (Cosenza e Crotone), con più di 10000 accessi annui (alla stregua del Pronto Soccorso di Rossano). Questo servizio è essenziale, tanto, quanto è l’apertura del nuovo Pronto Soccorso (Come previsto dal DCA regione Calabria del 12 luglio 2022), come dell’intero prossimo “Ospedale di Zona Disagiata”.

Tutti questi servizi, sono essenziali, e di primissima importanza, svolgendo il loro lavoro tempo-dipendente, come nel servizio elisoccorso diurno (a titolo esemplificativo: Infarto del Miocardio, Politraumatizzato da incidente, Ictus Ischemico o Emorragico ecc); perché infatti, ricordiamo, che durante il giorno (dalle ore 07 alle ore 19 circa), l’elisoccorso viaggia per tutti gli ospedali calabresi, in tutti quei soccorsi che richiedono un intervento sanitario immediato.

Con l’avvento della rete regionale di elisoccorso notturna, ci aspettiamo che la Politica Regionale con quella locale e le varie figure dirigenziali dell’Asp di Cosenza interagiscano per mettere al centro, il cittadino, nel suo stato di salute complessivo, inserendo la piazzola di Elisuperfice notturna, dentro l’area perimetrale del Presidio Ospedaliero di Cariati, rendendo il Pronto Soccorso efficace, garantendo delle risposte di salute imminenti.

Nursind: “avevamo già chiesto un terreno per elisoccorso notturno”

Di seguito, Nursind, inoltra nota precedente inviata e protocollata ai vari organi di stampa e alle direzioni dell’Asp di Cosenza:

“Dopo aver visionato la delibera sopracitata in oggetto, la Scrivente Segreteria Territoriale di Cosenza, intende segnalare che da accordi tra Asp di Cosenza e Azienda Zero, nelle sedi assegnate al volo notturno per la gestione dell’Emergenza-Urgenza tramite Elisoccorso, manca tra le varie Elisuperfici, quella di Cariati.

Riceviamo garanzie da parte dell’amministrazione Minò del Comune di Cariati, che sta procedendo all’acquisizione di un terreno a Cariati per poter garantire un Elisuperfice a livello del suolo, con standard di sicurezza per l’atterraggio e decollo.

La Scrivente O.S., comunica che già in periodi precedenti, è stata anche esaminata, da parte di responsabili dell’ Asp di Cosenza insieme alla Giunta Comunale guidata da Filomena Greco, la possibilità di poter utilizzare il terreno adiacente all’Ospedale di Cariati (attualmente privo di alcuna costruzione), dove si potrebbe costruire in tempi brevi un Elisuperfice che garantirebbe risposte immediate, efficaci, in un territorio vasto che si estende dalla costa marina di Cariati fino all’ entroterra , con estensione fino alla Sila Greca.,

Questi mezzi salvavita, servirebbero a sopperire durante la notte (l’elisoccorso , ad oggi, vola, dalle 07 del mattino fino alle 19 della sera) alle carenze di autombulanze, dando risposte efficaci per patologie tempo dipendenti da trattare nel minor tempo possibile (INFARTO DEL MIOCARDIO, ICTUS, POLITRAUMA, ECC.)

Pertanto, si chiede alle SS.LL., rettifica della delibera sopracitata in oggetto, inserendo nelle postazioni notturne di Elisuperfice, anche L’ospedale di Cariati”.