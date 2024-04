COSENZA – È morta oggi all’Annunziata di Cosenza Francesca Stornello, 53 anni compiuti da poco, originaria di Scicli nel ragusano. Sposata e mamma di tre figli, la donna era rimasta vittima ieri pomeriggio di un terribile incidente in cui sono rimaste coinvolte tre auto. Il sinistro, avvenuto lungo la Statale 106 nei pressi del bivio per Villapiana lido, nel cosentino, ha registrato otto feriti, fra cui il marito della donna, imprenditore siciliano molto conosciuto nella zona di Modica nel ragusano.

Tre le auto coinvolte nell’impatto: una Skoda, una Opel Insignia e la Audi Q5 bianca a bordo della quale viaggiava proprio Francesca insieme al marito. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate fatalmente provocando otto feriti. Francesca Stornello, apparsa subito gravissima, è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Cosenza dove oggi intorno alle 14 ha cessato di vivere. Gli altri feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti negli ospedali di Trebisacce, Corigliano e Rossano.

Francesca Stornello aveva compiuto 53 anni poco meno di una settimana fa. Con il marito era andata a trovare uno dei figli a Cosenza e stava facendo ritorno verso la Sicilia. All’improvviso lo scontro, l’elisoccorso, il ricovero e le lesioni che a meno di 24 ore non le hanno dato scampo. Francesca va ad aggiungersi alla lunga e triste scie di vittime della strada della morte.