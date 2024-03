Chico Forti sarà trasferito in Italia. L’annuncio della Meloni in visita negli USA

“Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico per la sua famiglia per tutti noi lo avevamo promesso lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti”. Così in un video diffuso a Washington la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in queste ore si trova in visita alla casa Bianca.

È il secondo faccia a faccia nel giro di sette mesi tra la Meloni e Biden dopo quello dello scorso 27 luglio. La Meloni è in vista negli States per una serie di incontri in vista del G7 del 2024 che l’Italia presiederà il prossimo giugno in Puglia.