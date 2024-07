Attentato a Trump, la vittima aveva origini calabresi «stava proteggendo la sua famiglia»

BUTLER – Nei momenti concitati dell’attentato a Donald Trump si è lanciato sui suoi cari facendogli scudo con il suo corpo. Corey Comperatore “è morto da eroe”. Così il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, nel commentare quanto accaduto negli attimi in cui si è verificato l’attentato a Trump. Comperatore, 50 anni, era un ex capo dei vigili del fuoco a Buffalo Township, nella contea di Butler. Era sposato e aveva due splendide figlie.

Proprio la moglie, Helena scrive su Facebook “è morto da eroe, così come è sempre stato”. “Ieri quella che sarebbe dovuta essere una giornata emozionante soprattutto per mio marito, si è trasformata in un incubo per la nostra famiglia – ha scritto -. Quello a cui le mie ragazze hanno dovuto assistere è imperdonabile”.

Su Facebook anche la sorella della vittima, Dawn Comperatore Schafer, ha sottolineato come “l’odio per un uomo ha tolto la vita all’uomo che amavamo di più. Era un eroe che proteggeva le sue figlie”. Allyson, la figlia di Corie, ha definito il suo papà “il miglior padre che una ragazza possa mai desiderare”.

«Corey Comperatore, il vigile del fuoco morto ieri nell’attentato a Trump, era calabrese e la Calabria gli rende onore. Un altro calabrese italo americano che ha dato prova di onore e di servizio per la sua divisa. Nel dolore per la sua morte siamo più che mai orgogliosi che fosse calabrese». Lo scrive sui social il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Rendiamo omaggio a Corey Comperatore, italoamericano di origini calabresi, rimasto vittima nell’attentato durante il comizio di Donald Trump a Butler. Esprimo sentimenti di sincero cordoglio alla sua famiglia e agli amici più intimi di questo autentico eroe del nostro tempo”. Sono le parole del presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso a proposito della scomparsa del 50enne ex capo dei Vigili del Fuoco di Buffalo Township nella contea di Butler in Pennsylvania, che ha perso la vita in circostanze drammatiche. “È con grande tristezza – aggiunge Mancuso – che apprendiamo questa tragica notizia. Corey Comperatore ha sacrificato la propria vita per salvare quella dei suoi cari, la grandezza del suo gesto ha evidenziato la nobiltà del suo spirito. Il suo cognome, diffuso nella nostra regione, in particolare nella Locride, testimonia il legame indissolubile tra la Calabria e gli Stati Uniti. L’auspicio è che il suo sacrificio possa contribuire ad allontanare l’odio e la violenza dal dibattito pubblico, facendo prevalere il dialogo pacifico e il rispetto degli avversari”.

Un testimone oculare intervistato da NBC News, avrebbe riferito che Comperatore è stato colpito alla testa, probabilmente trovandosi sulla traiettoria del fuoco incrociato tra l’attentatore e gli agenti che proteggevano Trump. Il testimone ha riferito di aver visto la vittima cadere a terra. Comperatore era seduto su una tribuna a sinistra del podio dove Trump stava parlando. La comunità e la famiglia di Corey Comperatore, con forti legami alla Calabria, sono in lutto.