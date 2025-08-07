REGGIO CALABRIA – Il virus West Nile, trasmesso dalle zanzare del genere Culex, ha fatto la prima vittima in Calabria. Un uomo di 80 anni originario di Riace, infatti, è morto al Gom di Reggio Calabria dove, nei giorni scorsi, era stato ricoverato nel reparto di malattie infettive per una encefalite. Dopo il ricovero, i medici hanno confermato che si trattava di un’infezione da virus West Nile. Dopo il decesso, il sindaco di Riace Mimmo Lucano ha disposto una disinfestazione su tutto il territorio comunale. Disinfestazione che sarà eseguita stanotte.
West Nile, prima vittima in Calabria: muore anziano al Gom, Lucano ordina la disinfestazione
Un uomo di 80 anni originario di Riace, infatti, è morto al Gom di Reggio Calabria dove, nei giorni scorsi, era stato ricoverato nel reparto di malattie infettive per una encefalite
