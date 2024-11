LAMEZIA TERME – L’Anas, dopo il cedimento del manto stradale dello avvenuto a seguito della forte ondata di maltempo il 21 ottobre scorso, che ha colpito in particolare il territorio lametino, ha completato i primi lavori urgenti per consentire la riapertura al traffico la statale 280 “dei Due Mari”. Sono in fase di completamento infatti, gli ultimi interventi di ripristino sulla statale 280 nell’area dove si è reso necessario ricostruire il corpo stradale.

Nelle fasi di preliminari delle attività di cantiere, sono stati rimossi considerevoli depositi di acqua formatisi durante le intense precipitazioni atmosferiche. Gli operai hanno lavorato giorno e notte per consentire la riapertura che – assicurano da Anas – è prevista nella giornata di oggi.