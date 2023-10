Vertice su tratta ferroviaria Catanzaro-Cosenza: ‘interventi previsti da risorse Pnrr’

REGGIO CALABRIA – Gli interventi sulla tratta ferroviaria, gestita da Ferrovie della Calabria, che va a Cosenza a Catanzaro e la prospettiva di rafforzamento dei servizi di mobilità riguardanti tutta la ‘dorsale’ interna attraversata dalla ferrovia regionale sono stati al centro di incontro operativo svoltosi, su richiesta del gruppo regionale del Pd, tra l’Amministratore unico di Ferrovie della Calabria Ernesto Ferraro e i consiglieri dem. All’incontro – riferisce una nota del Gruppo Pd – hanno preso parte, oltre al capogruppo Domenico Bevacqua e ai consiglieri regionali Franco Iacucci e Raffaele Mammoliti, anche il sindaco di Soveria Mannelli Michelino Chiodo e l’assessore Antonella Pascuzzi, il sindaco di Gimigliano Laura Moschella, il capogruppo Pd in seno al Consiglio provinciale Gregorio Gallello, Raffaele Rotella, in rappresentanza della Cgil e Pasquale Mancuso della segreteria regionale dem.

“Un focus particolare – riporta la nota – è stato dedicato alla realizzazione degli interventi previsti dall’appalto derivante dai fondi provenienti dal Pnrr, pari a 188 milioni di euro, che interesseranno tutta la tratta e significativamente, l’area del Reventino con alcune ‘varianti’ sul tracciato al fine della velocizzazione dei tempi di percorrenza. Interventi che saranno portati a termine utilizzando lo studio di fattibilità, a suo tempo commissionato dal governo regionale di centrosinistra guidato da Mario Oliverio, per il quale la delegazione democrat ha chiesto la pubblicizzazione di tutti gli atti. L’Amministratore unico Ferraro ha evidenziato che i problemi sorti riguardo le fermate nel Comune di Decollatura, oggetto di richieste di chiarimento della delegazione Pd, possono trovare agevole soluzione salvaguardando le attuali fermate e senza modificare la ‘variante’ proposta nell’appalto che velocizza il percorso. In questa direzione i consiglieri regionali del Pd hanno assicurato ogni sostegno, in ogni sede istituzionale e politica, a soluzioni che salvaguardino le giuste e legittime istanza dei cittadini di Decollatura e la necessaria ed utile velocizzazione della tratta ferroviaria”.

“Inoltre sono state affrontate nel corso della discussione – è detto ancora nella nota – altre tematiche inerenti lo stato di attuazione di alcuni investimenti tra cui la mitigazione del rischio idrogeologico e i fondi del decreto Delrio, nonché la fornitura di nuovi autobus. Su queste osservazioni sono state registrate risposte positive soprattutto in merito alla conclusione dei lavori riguardanti i movimenti franosi tra Marzi e Soveria Mannelli che saranno completati entro la fine dell’anno corrente, così è da considerarsi positivamente la notizia che i 70 milioni dal fondo Delrio relativi al miglioramento dei sistemi di sicurezza, già aggiudicati, saranno pienamente investiti a breve. Di particolare rilievo, inoltre, la notizia riguardante la fornitura di automotrici ad idrogeno, con un impegno imponente di oltre 300 milioni di euro, il cui primo esemplare sarà consegnato a dicembre 2026 al quale faranno seguito altri 5 esemplari entro maggio 2027. Infine l’Amministratore unico ha informato anche dell’avvio delle procedure in corso per l’assegnazione a Ferrovie della Calabria di fondi per la piena digitalizzazione dei servizi”.

“E’ stato un incontro operativo e positivo e per questo, come gruppo e come Pd, ringraziamo l’Amministratore unico Ferraro per la disponibilità dimostrata e le notizie forniteci – ha detto Mimmo Bevacqua – e ci auguriamo costituisca la base per una sempre più intensa sinergia con l’obiettivo di potenziare la rete dei trasporti calabrese e collegare sempre meglio Catanzaro e Cosenza. Verificheremo, insieme agli amministratori locali, nei prossimi mesi, lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento con iniziative pubbliche per mantenere alta l’attenzione sul tema del trasporto pubblico locale, il cui potenziamento è indispensabile per lo sviluppo della nostra regione”.