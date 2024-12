Una ruspa danneggia una condotta, niente gas all’aeroporto di Lamezia

- Advertisement -

CATANZARO – Una condotta del gas che fornisce la zona dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme è stata danneggiata da una ruspa di un’impresa terza, estranea a Italgas, impegnata in attività di indagine nel sottosuolo. Il danneggiamento ha provocato una copiosa dispersione. Il fatto è accaduto in prossimità del viale Fortunato d’Amico a Lamezia Terme. “I tecnici Italgas, accorsi tempestivamente sul posto – fa sapere un portavoce della società – hanno messo in sicurezza l’area e stanno procedendo alla riparazione del danno subìto. Il danneggiamento ha richiesto la temporanea sospensione della fornitura di gas al vicino aeroporto. I tecnici sono al lavoro per provvedere al suo tempestivo ripristino”.