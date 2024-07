Trovato Domenico Solano, l’anziano scomparso da 4 giorni: era in stazione a Lamezia

VIBO VALENTIA –, dopo quattro giorni di forte apprensione per i suoi familiari,(Vibo Valentia) di cui si era persa ogni tracce. Solano, dipendente in pensione della Provincia di Vibo Valentia, è stato notato da un suo concittadino mentre vagavanel perimetro della Stazione ferroviaria di Lamezia Terme. Una volta avuta la certezza dell’identità dell’anziano sono stati subito contattati i familiari che si sono immediatamente recati allo scalo ferroviario per riabbracciare il loro congiunto le cui condizioni fisiche sono state giudicate buone dai sanitari che lo hanno visitato.Secondo quanto riferito, l’anziano avrebbe dovuto prendere un treno per recarsi ad Alessandria, dove risiedono i nipoti, ma non sarebbe mai giunto a destinazione. Non avendo avuto più sue notizie,e la Prefettura di Vibo Valentia aveva anche attivato il piano persone scomparse.