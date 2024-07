Treno deragliato, si circola su un solo binario. Restano ritardi e cancellazioni da Paola a Salerno- ELENCO

COSENZA – treno deragliato: restano anche oggi disagi sulla linea ferroviaria Battipaglia-Sapri a seguito dello svio di alcuni carri centrali di un treno merci nei pressi di Celle Bulgheria. Ieri la linea è rimasta interrotta dalle 16:00 fino alla notte con alcuni convogli pieni di passeggeri rimasti fermi per ore e poi assistiti dal personal trenitalia. Cancellazioni e ritardi hanno interessato tutta la tratta da Salerno a Paola e tutti i treni: dai regionali agli intercity dai treni AV agli intercity notte.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i tecnici di RFI hanno lavorato senza sosta per verificare l’entità dei danni e ripristinare la linea. Il treno, che ha danneggiato una banchina, trasportava containers con merci pericolose. I vigli del fuoco hanno messo in sicurezza la zona è verificato che non ci fossero persone in pericolo, oltre a verificare che, sia le sostanze pericolose trasportate che eventualmente i principi di incendio, potessero causare danni ulteriori.

Treno deragliato: dalle 6 circolazione su un binario

Dalle ore 06:00 la circolazione viene regolata tramite l’utilizzo di un unico binario per lo svio di un treno merci mentre prosegue l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. Trenitalia invita i passeggeri a riprogrammare il viaggio.

Treni Alta Velocità e Intercity del 10 luglio parzialmente cancellati:

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:07) – Venezia Santa Lucia (15:34): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale.

• FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:48): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale.

• FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:40) – Torino Porta Nuova (18:00): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale.

• FR 9540 Reggio Calabria Centrale (8:16) – Milano Centrale (17:45): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale.

Treni Alta Velocità e Intercity del 10 luglio cancellati:

• FR 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (12:50)

• IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) – Roma Termini (13:32)

• IC 728 Palermo Centrale (7:05) – Roma Termini (18:34)

• IC 723 Roma Termini (7:24) – Palermo Centrale (19:02)

• IC 722 Siracusa (7:43) – Messina Centrale (10:05)

• IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:46) – Roma Termini (15:34)

• IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:07)

• IC 721 Messina Centrale (15:50) – Siracusa (18:18)

Treni Intercity Notte di mercoledì 10 luglio cancellati:

• ICN 1957 Messina Centrale (5:55) – Palermo Centrale (9:24)

• ICN 1961 Messina Centrale (8:37) – Palermo Centrale (11:56)

• ICN 1965 Messina Centrale (13:20) – Palermo Centrale (16:55)