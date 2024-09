CROTONE – Uno stabile abbandonato nel centro storico di Crotone ma adibito a deposito per lo stupefacente dai quali si rifornivano gli spacciatori. È quanto hanno scoperto gli agenti della squadra Volanti della questura di Crotone che hanno sequestrato, complessivamente, tre chilogrammi tra marjuana e hashish. Lo stupefacente è stato rinvenuto all’interno di un immobile nei cui pressi gli agenti, poco prima, avevano notato dei movimenti sospetti di soggetti gravitanti nel circuito criminale inerente gli stupefacenti.

Per questo motivo, insospettiti, hanno proceduto al controllo. Il materiale, sottoposto ad accertamenti da parte della Polizia Scientifica, è stato sequestrato al momento a carico di ignoti, per cui sono in corso le relative indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per l’individuazione dei soggetti responsabili dell’attività di detenzione al fine di spaccio.

Cirò Marina, carabinieri denunciano tre persone

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, invece, nei giorni scorsi, hanno intensificato i controlli antidroga sul territorio, portando a risultati significativi nel contrasto al consumo e traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone e alla segnalazione di un’altra alla Prefettura di Crotone come assuntore.

Tra i casi principali, un giovane di 35 anni, residente a Cirò Marina, è stato denunciato dopo una perquisizione domiciliare che ha rivelato la presenza di due piante di cannabis indica essiccate, alte circa 80 cm, alcuni barattoli contenenti residui di marijuana e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, sono stati trovati 120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Un altro uomo, di 36 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone per aver ceduto una dose di cocaina a un sessantatreenne, segnalato poi alla Prefettura come assuntore. Durante la perquisizione della sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto una dose di marijuana, una di cocaina, un bilancino di precisione e sostanze da taglio.

Infine, un uomo di 41 anni è stato fermato durante un normale posto di controllo mentre era alla guida della sua auto. Presentava evidenti segni di alterazione psicofisica dovuta a sostanze stupefacenti, ma si è rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici previsti, incorrendo in una denuncia per violazione dell’articolo 187 del Codice della Strada.