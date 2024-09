Tragico schianto tra una moto e un furgone. Muore centauro di 50 anni, grave il figlio 13enne

VIBO VALENTIA – Terribile incidente stradale alle porte di Vibo Valentia avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Per cause in corso di accertamento una moto di grossa cilindrata, una Triumph Daytona, sulla quale viaggiavano padre e figlio, ha impattato violentemente contro un furgone Volkswagen Crafter.

L’incidente è avvenuto lungo Viale Affaccio all’ingresso Sud dove si trova il bivio per Triparni. A seguito del violento scontro, il motociclista, Ivano Purita agente assicurativo di 50 anni, è morto. A nulla sono serviti i soccorsi prestati dai sanitari del 118 arrivati sul posto. Il figlio, invece, un ragazzino di 13 anni, è rimasto gravemente ferito. Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso che ha il trasferito il 13enne al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Oltre ai sanitari del 118, intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, una pattuglia della Guardia di Finanza e i Carabinieri.