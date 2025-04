Tragico incidente nella notte tra due auto, morto un ragazzo di vent’anni

- Advertisement -

CATANZARO – Violento incidente stradale nella notte, intorno alle ore 1.20 circa su via Fiume Busento, sulla Provinciale 13, nella zona sud est di Catanzaro. Due le vetture coinvolte: una Alfa Romeo Giulietta ed una Alfa Romeo Mito. Deceduto il giovane conducente della Mito, di 20 anni, mentre è rimasto ferito il conducente della Giulietta che è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e poi trasferito in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco che a seguito dell’autorizzazione del magistrato di turno, hanno estratto il corpo del giovane dall’abitacolo e poi messo in sicurezza la zona e le vetture. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e soccorso stradale per il recupero delle vetture. Sono in corso mirati accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.