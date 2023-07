Tragico incidente in moto nel crotonese, muore un 36enne di Cosenza

STRONGOLI (KR) – Domenica d’estate funestata da un tragico incidente stradale. Michele Puzzo, un 36enne originario di Cosenza ma residente a Belvedere Spinello in provincia di Crotone, è morto questo pomeriggio in un terribile incidente stradale occorsogli mentre era alla guida della propria moto di grossa cilindrata.

Il 36enne, mentre percorreva la strada provinciale che conduce a Strongoli, in un tratto in salita, per motivi che i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina stanno tentando di accertare, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo contro un muretto. A chiamare i soccorsi la fidanzata del trentaseienne, che stava percorrendo la stessa strada alla guida della sua auto e che ha assistito all’incidente. Anche alcuni automobilisti che transitavano sulla stessa strada hanno subito allertato il 118. Ma lo sfortunato centauro è morto poco prima dell’arrivo dell’elisoccorso. Lavorava come personal trainer in una palestra di Crotone ed era un grande appassionato di sport e di cani.