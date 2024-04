Tragedia sul volo verso Lamezia, muore a 30 anni per un malore: arrivato in ospedale con grande ritardo

LAMEZIA TERME – Tragedia sul volo Torino-Lamezia dove un passeggero di 30 anni ha avuto un malore in seguito al quale ha perso la vita. Da quello che si apprende l’aereo è stato costretto a tornare allo scalo di partenza ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. A quanto si apprende l’uomo sarebbe deceduto per un arresto cardiaco.

Secondo una prima ricostruzione il giovane si è sentito male a metà del tragitto per Lamezia Terme. Il capitano del volo Ryanair FR8780R ha fatto immediato rientro all’aeroporto di Torino dove l’aereo era atteso in pista dall’ambulanza aeroportuale e dal personale medico aeroportuale. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polaria e dello Spresal della Asl. Quando il velivolo è atterrato, dopo le 11.30, i medici, in precedenza allertati, sono saliti immediatamente a bordo, l’hanno soccorso, ma sono stati costretti a constatarne il decesso. L’uomo stava viaggiando in compagnia della moglie, che ha avuto un malore in seguito al decesso del consorte ed è stata trasportata in ospedale. Da parte di ENAV è stato confermato che nessuna richiesta di atterraggio ad altri aeroporti sia mai giunta né tantomeno sia stata negata. Questo dopo che in un primo momento si era diffusa la notizia dell’autorizzazione negata ad atterrare in altri scali.

Sagat: “Personale già pronto in pista” «Il personale del primo soccorso dell’aeroporto era già in pista prima dell’arrivo dell’aereo, successivamente è arrivata un’ambulanza dal varco tre e non ci sono stati ritardi nell’effettuazione dei soccorsi, per quanto di competenza dell’aeroporto. L’ambulanza per le emergenze non ha bisogno di scorta».