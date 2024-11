Tragedia sui binari: giovane travolto da un treno. Circolazione sospesa e disagi in Calabria

- Advertisement -

ASCEA (SA) – Tragedia sulle linea ferroviaria tra Ascea e Pisciotta, dove un giovane di 23 anni è morto travolto da un treno in transito. A nulla sarebbe servito il tentativo disperato del macchinista di rallentare il convoglio. Al momento sono in corso accertamenti da parte della Polfer, mentre la circolazione ferroviaria è stata sospesa per consentire gli accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria. Inevitabilmente si sono creati enormi disagi alla circolazione ferroviaria che ha coinvolto regionali, Intercity e anche i treni da Alta Velocità da e per la Calabria.

Trenitalia fa sapere che i treni regionali e gli intercity possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso secondo il seguente programma.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14)

• FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:24)

• FR 8868 Reggio Calabria Centrale (13:39) – Roma Termini (19:15)

• FA 8332 Reggio Calabria Centrale (15:16) – Roma Termini (20:25)

• IC 724 Siracusa (10:25) – Roma Termini (21:38)

• IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:07)

• IC 560 Reggio Calabria Centrale (15:10) – Roma Termini (22:39)