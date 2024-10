Tragedia a Gasperina, accoltellato a morte un 38enne per un debito di pochi euro

GASPERINA (CZ) – Omicidio la scorsa notte a Gasperina, dove un uomo di 38 anni, Antonio Procopio, è stato ucciso con una coltellata al petto dopo una lite. Il presunto responsabile sarebbe stato già fermato. Secondo una prima ricostruzione il movente sarebbe legato a un debito. Il delitto sarebbe maturato al termine di discussione avvenuta all’interno di un bar e sedata in un primo momento da un conoscente. Ma il presunta omicida sarebbe tornato a casa per prendere il coltello. Dopo essere tornato al bar i due avrebbe iniziato un nuovo litigio fino la coltellata al cuore che non ha lasciato scampo al 38enne.

Un debito di pochi euro. Sarebbe questo, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti dei carabinieri. I carabinieri della Stazione di Gasperina hanno già individuato e fermato il presunto responsabile: V.D. di 41 anni. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Stefania Caldarelli e condotte dal Reparto operativo dell’Arma del Comando provinciale di Catanzaro.