Tagli alla sanità, Occhiuto minaccia le dimissioni da commissario. Rocca: «è questione di dignità»

COSENZA – Tagli alla sanità: il presidente della Regione Calabria non ci sta. Ieri il Ministero della Salute ha avanzato l’idea di tagliare 1 miliardo e 266 milioni di euro dal programma ‘Ospedale sicuro’, per lavori antisismici e antincendio. Roberto Occhiuto è insorto, minacciando di dimettersi da commissario della sanità ad acta se il Governo dovesse procedere con il piano che taglia risorse al comparto sanitario. Il governatore avrebbe dichiarato che non si possono togliere risorse per mettere gli ospedali in sicurezza a una Regione che è da quindici anni in piano di rientro.

Rocca: “Occhiuto si dimette? Non è una sconfitta”

“Il messaggio di allarme lanciato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che, parlando del nodo delle poche risorse per la sanità commissariata, avrebbe minacciato le dimissioni dal ruolo di commissario, “non è una sconfitta, poi dipende da come la si vede. E’ un tema di dignità”. E’ il pensiero del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenuto oggi all’evento Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, una sfida condivisa’.

“I governatori – ragiona Rocca – rappresentano una comunità di donne e uomini che è espressione dei loro territori. Quindi c’è un tema anche di protezione di quella che è una dignità della propria Regione. Se il governatore la sente minacciata, a quel punto deve comunque fare dei passi forti. Quella valutazione del presidente OCCHIUTO mi sembra sia stata fatta in un contesto ben determinato. A mio avviso lui comunque sta lavorando bene”.