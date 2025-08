«Su dimissioni nessun ripensamento, ho bisogno di capire se i calabresi si fidano di me»

- Advertisement -

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – “Ripensamenti? Assolutamente no. C’è solo da decidere la data delle elezioni. La deciderò con i gruppi dirigenti della coalizione che mi sostiene sia a livello regionale che a livello nazionale e siccome la data di presentazione delle dimissioni incide sulla data delle elezioni, mi son preso qualche giorno, ma all’inizio della prossima settimana credo di depositarle formalmente”. A dirlo Roberto Occhiuto, presidente dimissionario della Regione Calabria a margine dei lavori degli Stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia in corso a Villa San Giovanni.

“Quando ho parlato della mia intenzione con i leader nazionali della coalizione – ha aggiunto – ho avuto riscontri molto positivi. Non mi sarei dimesso se non avessi avuto il consenso anche dei leader nazionali. Mi pare che non ci siano problemi da questo punto di vista. Poi certo, l’interruzione anticipata della legislatura non è il miglior regalo che si potesse fare a un consigliere regionale, di maggioranza o di opposizione, però sicuramente c’è il consenso da parte di tutta la squadra che mi ha sostenuto l’altra volta e che mi sosterrà anche nelle prossime settimane quando andremo a votare”.

“Ho vissuto la vicenda giudiziaria in maniera dolorosa perché è la prima della mia vita. Ho chiarito ogni cosa e quindi non ho nulla da recriminare nei confronti della magistratura. Io non mi dimetto per un avviso di garanzia. perché purtroppo il riverbero di questo avviso di garanzia sull’amministrazione regionale è stato molto negativo. Anche io poi ho bisogno di capire che rapporto di fiducia c’è fra me e i calabresi”.

Riguardo all’opposizione Occhiuto ja rilevato che “generalmente chiede le dimissioni ma quando un presidente si dimette, poi lo contestano perché si dimette solo perché vuol dare la parola ai calabresi. Ma chiunque governa si rimprovera molte cose. Io mi rimprovero, per esempio, che avrei potuto fare di più in molti ambiti. Però ho fatto tutto quello che sono riuscito a fare e per questa regione ho fatto sacrifici straordinari, mettendo a rischio anche la mia salute”.