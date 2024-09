Sorpresi a coltivare piante di canapa in un terreno occupato abusivamente. Arrestate due persone

SANTA SEVERINA (KR) – I carabinieri di Santa Severina, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Petilia Policastro, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, rispettivamente di 49 e 44 anni, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato alla scoperta di una piantagione illegale di canapa indiana in località “Armirò”, nella frazione Altilia del comune di Santa Severina. I due sono stati sorpresi all’interno di un terreno occupato abusivamente, dove erano state coltivate 22 piante di marijuana, alcune delle quali raggiungevano i 2,50 metri di altezza.

L’intervento è stato il culmine di un servizio di osservazione durato diverse ore, che ha permesso ai militari di intervenire con precisione. Le piante, una volta lavorate, avrebbero prodotto circa 50 chilogrammi di marijuana, con un valore stimato sul mercato illegale di circa 100.000 euro. La droga è stata sequestrata e, su ordine del Pubblico Ministero della Procura di Crotone, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.