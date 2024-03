Smaltimento illecito di rifiuti e inquinamento dei terreni: indagato anche Eugenio Guarascio

VIBO VALENTIA – Tonnellate di prodotto, spacciato come fertilizzante, e costituito in realtà da rifiuto, veniva smaltito illecitamente sui terreni agricoli della provincia di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria. Ruota intorno all’ipotesi di inquinamento ambientale l’accusa da parte della Procura di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo, in cui sono indagati anche il patron del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio e sua sorella Ortenzia.

L’attività investigativa, già tra il marzo e il novembre del 2021, attraverso intercettazioni, campionamenti e controlli, aveva portato alla denuncia di 11 persone e alla segnalazione di 3 società per responsabilità penali ed amministrative.