Scoperta dai carabinieri una piantagione di cannabis. Sequestrati 30 chili di marijuana

MESORACA (KR) – Una piantagione di “cannabis indica” in un terremo demaniale in località Vergari, nelle adiacenze dell’omonimo fiume, nel comune di Mesoraca, in provincia di Crotone. È quanto scoperto dai carabinieri nel corso di uno specifico servizio. I militari, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Crotone di turno, hanno individuato, estirpato e sequestrato 29 piante dell’altezza di circa 50 centimetri, in fase di crescita, coltivate in un appezzamento di terreno demaniale. L’operazione, si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività odierna, ha permesso di distogliere dal mercato della droga, la sostanza stupefacente risultato dalla lavorazione delle piante, circa 30 kilogrammi di marijuana, che avrebbe portato nelle casse del circuito criminale una cifra che si aggira intorno ai 50.000,00 euro.