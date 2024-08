Violento scontro sulla statale 106: un ferito grave trasportato al Pugliese-Ciaccio

STRONGOLI (KR) – Incidente stradale sulla statale 106 a Strongoli, in provincia di Crotone. Questo pomeriggio alle ore 16:35 circa una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco da parte del 118 in cui si segnalava un impatto sulla statale 106 all’incrocio che da Strongoli conduce a Rocca di Neto. Lo scontro è avvenuto tra un camion autoarticolato ed un’autovettura. Un solo ferito grave, il conducente dell’autovettura, è stato trasferito con elisoccorso presso struttura ospedaliera di Catanzaro. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina – arrivata sul posto con due mezzi – è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e della zona circostante. Durante le operazioni di soccorso la statale 106 è stata chiusa al transito. Sul posto per quanto di competenza la Polizia stradale e Anas.

