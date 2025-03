Sanità al collasso in Calabria: il Governo dichiara lo stato di emergenza per un anno

- Advertisement -

ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di dodici mesi, in relazione alla situazione di criticità in atto concernente il sistema ospedaliero della Regione Calabria“. Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione. Solo qualche giorno fa la bocciatura del ministero della Salute sui Lea per la Regione Calabria, con una rettifica da parte del commissario di Azienda Zero Miserendino sui parametri sanitari mancanti.