Riforma dei Consorzi di bonifica, arriva l’approvazione del Consiglio regionale

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, per come emendato e con l’autorizzazione al coordinamento formale, la proposta di legge, d’iniziativa della Giunta, sulla riforma dei Consorzi di bonifica, denominato “Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale”. L’approvazione è avvenuta per appello nominale su richiesta del consigliere Raffaele Mammoliti, del Pd. Hanno votato a favore i 21 consiglieri della maggioranza di centrodestra e due consiglieri della minoranza, Ferdinando Laghi, del gruppo De Magistris presidente, e Francesco Afflitto, del Movimento 5 stelle. Contrari tutti gli altri. –

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, concludendo il dibattito sulla riforma dei Consorzi di bonifica, aveva annunciato il ritiro della questione di fiducia, ribadendo però la propria volontà di ottenere sul provvedimento “una larga maggioranza“.

“Non ho alcuna intenzione – ha detto il Governatore – di mostrare i muscoli, soprattutto nei confronti di una maggioranza che è sempre stata leale nei miei confronti. La mia ambizione è quella di fare cose importanti. È vero che parlo direttamente ai calabresi – ha aggiunto Occhiuto facendo riferimento a quanto affermato dal consigliere Lo Schiavo – ma non vorrei che si instaurasse una divisione manichea tra ‘buoni’ e ‘cattivi’. Ho ricevuto spesso dai consiglieri di opposizione delle buone idee che ho cercato di trasformare in iniziative politiche. In questo senso vorrei che ci fosse onestà intellettuale da parte di tutti. C’è una parte dell’opposizione che interpreta in maniera ideologica il rapporto tra Consiglio e Governo regionale, e soprattutto tra Consiglio regionale e problemi della Calabria. C’è modo e modo di fare il consigliere regionale e c’è modo e modo di essere anche all’opposizione. E se l’impedimento a votare la Riforma è quello della questione di fiducia, bene adesso quell’impedimento non c’è più».

Straface: «nuova struttura per superare le criticità»

“Una maggioranza di centrodestra coesa e compatta ha approvato nella odierna del Consiglio Regionale la nuova riforma dei consorzi di bonifica. Un’azione necessaria che la nostra Regione stava aspettando da tempo e che permetterà di migliorare l’erogazione dei servizi, di efficientare le reti e di garantire una gestione delle politiche consorziali tutta tesa al sostegno delle attività e della cittadinanza”. Così Pasqualina Straface commenta l’approvazione della riforma in Consiglio regionale: “andiamo ad aggiornare un comparto definito con una legge regionale di vent’anni fa che dunque ha necessità di mettersi al passo con i tempi e con le mutate esigenze dei territori mettendo mano allo stesso tempo sia al riequilibrio economico, messo duramente alla prova negli ultimi anni, sia alle vertenze dei lavoratori che saranno assorbiti nel nuovo consorzio unico. Oggi grazie all’impulso del Presidente Occhiuto abbiamo scritto una pagina importante nell’efficientamento del sistema della tutela e bonifica del territorio, dotandoci di una nuova struttura che ci permetterà di superare le criticità riscontrate finora e di garantire un servizio migliore all’utenza”.