Rifiuti tossici da Crotone alla Svezia. Occhiuto: «Buona notizia, Calabria non è discarica d’Italia»

CROTONE – Si chiude (al momento) la querelle che ha visto la Regione e il Comune di Crotone dare battaglia sullo smaltimento dei rifiuti tossici di Crotone, con un no secco allo sversamento in Calabria. Dal 16 giugno inizieranno le attività di scavo per la bonifica delle ex discariche frontemare della città pitagorica. Le autorità svedesi hanno infatti autorizzato l’esportazione da Crotone di 40mila tonnellate di rifiuti, da conferire entro il 25 maggio 2026, che verranno destinati nella discarica di Kumla. E’ quanto comunica Eni Rewind in una nota pubblicata sul proprio sito web.

“I rifiuti, attualmente non conferibili in discariche nazionali, che verranno prodotti dalla bonifica nell’arco di 7 anni – è scritto nella nota – sono stimati in circa 360mila tonnellate, ma il fabbisogno previsto per il primo anno di attività è pari a 40mila tonnellate. La stima dei rifiuti prodotti dagli scavi del ‘Progetto Operativo di Bonifica Stralcio’ decretato ad agosto 2024 è in totale di circa 760.000 tonnellate, di cui circa 400 mila tonnellate sono non pericolosi e verranno quindi smaltiti in discariche operative in altre regioni italiane. Fino a 40 mila tonnellate dei rifiuti non smaltibili in Italia saranno esportate in Svezia in container, via nave dal porto di Gioia Tauro, a un costo di smaltimento complessivo equivalente a quello che sarebbe stato sostenuto per utilizzare la discarica di Crotone, in quanto il costo di conferimento in discarica in Svezia è pari a circa un terzo di quello italiano e questo consente di compensare il maggiore costo di trasporto per l’esportazione”.

“Considerando sia l’impatto ambientale, sia il rischio di ritardi connessi alla distanza e alla complessa logistica intermodale e, soprattutto, che non vi sia la possibilità di garantire la prosecuzione degli scavi di bonifica con l’entrata in vigore, nel maggio 2026, del regolamento Ue che vieta l’esportazione di rifiuti riporta ancora la nota apparsa sul sto della società – Eni Rewind ribadisce che è necessario superare il vincolo regionale allo smaltimento presso la discarica di Crotone, come richiesto dal decreto ministeriale che gli Enti locali hanno impugnato al Tribunale amministrativo regionale Calabria, che esaminerà il ricorso il 18 giugno 2025“.

Occhiuto: “No alla Calabria come discarica d’Italia”

“Volevano continuare a trattare la Calabria come la discarica d’Italia. Noi abbiamo detto ‘no’, insieme agli altri enti locali interessati, e abbiamo avuto ragione. I rifiuti pericolosi derivanti dalla bonifica di Crotone andranno in Svezia. Vince il buon senso, vincono i calabresi”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria a seguito della comunicazione di Eni Rewind relativa alla decisione delle autorità svedesi di autorizzare l’invio da Crotone di 40mila tonnellate di rifiuti da conferire entro il 25 maggio 2026 nella discarica di Kumla.