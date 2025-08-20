HomeCalabria

Regionali, Lucano: «Pasquale Tridico è una speranza, volto pulito per la Calabria»

L'appello dell'europarlamente AVS a «tutto il centrosinistra per dare una risposta vera e una speranza per la Calabria. Le divisioni non servono a nessuno»

Scritto da S.M.
REGGIO CALABRIA – “Pasquale Tridico è una speranza per la Calabria. L’ho sentito poco fa e mi ha detto ‘Mimmo ci sono, ci sono'”. Lo ha detto all’ANSA l’europarlamentare di Avs e sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

“Ho avuto la fortuna di conoscere Tridico a Bruxelles – ha aggiunto Lucano – e posso dire che é una persona che ha dimostrato con i fatti il suo valore con il reddito di cittadinanza e con la sua attenzione particolare per le categorie sociali più vulnerabili, più deboli e per le aree interne come Riace.

Credo che attorno a Pasquale Tridico tutta la sinistra si riconoscerà, grazie alla politica che lui ha messo in atto. Pasquale Tridico è il volto pulito della Calabria. Il mio appello è a tutto il popolo che si riconosce in questi valori. Ma è anche a tutto il centrosinistra per dare una risposta vera e una speranza per la Calabria. Le divisioni non servono a nessuno. Il nostro obiettivo deve essere battere le destre e ricostruire la Regione, dimostrando che un’altra Calabria è possibile”.

