Regionali, il sondaggio Youtrend per SkyTg24: Occhiuto al 43%, Tridico al 24% ma pesano gli indecisi

Il centrosinistra ha tre uscenti in Toscana, Campania e Puglia e secondo gli italiani si confermerebbe alla guida di queste regioni, così come il centrodestra rivincerebbe in Veneto e Calabria dove pesano però gli indecisi

Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra sarebbe riconfermato Presidente della Regione Calabria con il 43% dei consensi, davanti all’europarlamentare Pasquale Tridico, candidato M5S e del campo largo di centrosinistra, che avrebbe dalla sua parte il 24% dei consensi. Una grossa fetta di voti, però, sarebbe tra gli indecisi al 34%. Questi i dati dell’ultimo sondaggio Youtrend per Skytg24 dove è stato chiesto agli italiani un pronostico sulle sei elezioni regionali previste in autunno: sarebbero in realtà sette includendo la Valle d’Aosta, ma lì non è prevista l’elezione diretta del presidente della regione. Inoltre nel sondaggio è stata chiesta una previsione, non l’intenzione di voto, e la domanda è stata posta a tutto il campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, non solo ai residenti in ciascuna regione al voto.

Il centrosinistra ha tre uscenti – in Toscana, Campania e Puglia – e secondo gli italiani si confermerebbe alla guida di queste regioni, così come il centrodestra rivincerebbe in Veneto e Calabria. Nelle Marche, in cui il presidente uscente è Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia, l’esito è invece molto incerto: il 25% pronostica una vittoria di Ricci e il 36% di Acquaroli, ma il 39% non sa. Per la maggioranza del campione (52%) queste elezioni regionali non avranno comunque effetti concreti sulla stabilità del Governo Meloni.

Il sondaggio è stato svolto con metodologia CAWI tra il 3 e il 5 settembre 2025 su un campione di 805 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagate per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.

Tridico: «hanno risposto anche in Trentino»

«Una previsione spacciata per un ennesimo sondaggio dopato. I dati di Youtrend sono chiarissimi: È stata chiesta una previsione – spiega la società di consulenza – non l’intenzione di voto; inoltre la domanda è stata posta a tutto il campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, e non solo ai residenti in ciascuna regione al voto”. In pratica ha risposto anche chi abita a Trento cosa voterebbero i calabresi». È quando dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

