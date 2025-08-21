HomeCalabria

Regionali Calabria: centrosinistra in attesa dell’investitura di Tridico, Occhiuto si dimette da commissario alla Sanità

Intanto la campagna elettorale è di fatto già partita, soprattutto sui social, con i primi messaggi e le prime schermaglie

Dario Rondinella
Stima lettura: 1 minuti
In attesa che da Roma arrivi l’ufficializzazione della candidatura dell’europarlamentare Pasquale Tridico, il centrosinistra calabrese ha avviato il lavoro per la composizione delle liste, che dovranno essere presentate entro il 5 e 6 settembre. Il centrodestra appare invece più avanti, con la candidatura del presidente dimissionario Roberto Occhiuto che è già stata annunciata da tempo, sta consentendo agli alleati di lavorare con maggiore anticipo alla loro definizione.

Intanto la campagna elettorale è di fatto già partita, soprattutto sui social, con i primi messaggi e le prime schermaglie. Uno dei nodi più discussi riguarda proprio il futuro di Tridico, nel caso di una sconfitta, tornerà a Bruxelles come europarlamentare o resterà in Calabria con il ruolo di consigliere regionale?

Sul fronte del centrodestra, invece, fino a stamane teneva banco la questione legata al doppio incarico di Occhiuto come commissario alla Sanità. Voci dissipate dallo stesso Roberto Occhiuto che ha rassegnato le dimissioni poche ore fa lasciando la guida della Sanità Calabrese, per il momento, ai due sub commissari Ernesto Esposito e Jole Fantozzi.

Una decisione presa in seguito alle numerose voci secondo cui nel caso di riconferma sarebbe stato dichiarato ineleggibile. Una legge che non chiarisce affatto tutto questo, come confermano fonti accreditate, trattandosi di un incarico di natura governativa. Per cui le dimissioni sarebbero giunte più per ragioni di opportunità politica ed etica.

Sempre sul fronte del centrodestra, è stata smentita categoricamente anche l’ipotesi di un cosiddetto “piano B“, che avrebbe visto in corsa Luigi Sbarra. L’ex segretario generale della Cisl ha ribadito più volte di voler restare concentrato sul suo incarico di sottosegretario al Sud. Secondo indiscrezioni, la voce su una sua possibile candidatura sarebbe stata diffusa ad arte per alimentare confusione e destabilizzare gli equilibri interni alla coalizione. Una cosa è certa, se l’inizio è questo, si preannuncia una campagna elettorale con scontri politici accesi.

