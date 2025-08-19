HomeCalabria

Regionali, Alleanza Verdi Sinistra Calabria: «fantasiose le voci sui veti, uniti sulla candidatura»

Così i portavoce calabresi di AVS, Giuseppe Campana e Fernando Pignataro, replicano alle notizie diffuse in queste ore sul presunto caos nello stilare la lista di nomi per la candidatura nella corsa alla presidenza della Regione Calabria

COSENZA – «Ormai da giorni leggiamo ricostruzioni fantasiose e di presunti veti che sarebbero stati posti all’interno del fronte progressista che non ci risultano. Al contrario, Alleanza Verdi Sinistra sin dal primissimo istante lavora – e continuerà a lavorare in tal senso – ad una idea di Calabria nuova e coraggiosa e ad una candidatura a presidente della Regione che possa incarnarla al meglio, unitaria e vincente, che agisca in rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti e nell’esclusivo interesse delle calabresi e dei calabresi». Così in una nota i portavoce calabresi di AVS, Giuseppe Campana e Fernando Pignataro, replicano alle notizie diffuse in queste ore, in vista delle Regionali in Calabria, su presunti veti e caos nello stilare la lista di nomi per la candidatura nella corsa alla presidenza della Regione Calabria.

