COSENZA – Referendum abrogativi lontani al momento dal quorum. Anche l’ultimo dato, quello relativo alle 23:00 di domenica, sull’affluenza alle urne per i 5 quesiti referendari, sui quali sono chiamati ad esprimersi oltre 51 milioni di elettori, conferma il calo. In attesa della giornata di domani (si potrà votare dalle 7:00 alle 15:00) in Italia si è recato alle urne il 22,2% degli aventi diritto: per far si che i referendum siano validi occorre raggiungere il quorum del 50%+1. Nel 2011, ultimo referendum ad aver superato il quorum, sempre in due giornate di votazioni, si era recato alle urne il 41%.

Calabria e Sicilia restano le due regioni dove si è votato di meno. In Calabria alle 23:00 ha votato appena il 16,2% degli aventi diritto. La Provincia di Cosenza è quella, se così si può dire, con l’affluenza più alta pari al 19,96%, seguita dalla Provincia di Catanzaro con il 16,29%. Seguono quella di Reggio Calabria con il 13,3%, quella di Vibo Valentia con il 13,2% e ultima quella di Crotone con il 10.9%. A Cosenza città alle 23:00 ha votato il 22,54%, a Rende il 25,65%, a Montalto Uffugo il 21,18%, a Corigliano Rossano l’11,22%.