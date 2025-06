Referendum 2025: in Calabria alle 12 affluenza al 4,38%. Nel Cosentino 4,8%

- Advertisement -

COSENZA – Alle ore 12 di oggi, domenica 8 giugno 2025, i dati sulla partecipazione alle urne per il referendum abrogativo indetto su cinque quesiti riguardanti temi di lavoro e cittadinanza. I dati relativi all’affluenza alle urne alle ore 12 sono attesi con interesse, poiché rappresentano un indicatore importante per valutare la possibilità di raggiungere il quorum, fissato al 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’affluenza alle urne alle ore 12 è un dato cruciale per comprendere l’andamento della partecipazione elettorale e le prospettive di successo del referendum. Alle 12 l’affluenza alle urne in Italia è stata del 7,34%.

Affluenza in Calabria e nelle 5 province

Secondo le informazioni disponibili, alle ore 12 di domenica 8 giugno 2025, l’affluenza alle urne in Calabria si attesta al 4,38%. In particolare, la provincia di Cosenza mostra una partecipazione del 4,8%, seguita da quella di Reggio Calabria con il 3,5%. Le province di Catanzaro e Vibo Valentia registrano affluenze rispettivamente del 5,5% e 3,1%. L’affluenza in provincia di Crotone è del 3,5%.

Tuttavia, per raggiungere il quorum, sarà fondamentale un incremento significativo della partecipazione nelle prossime ore. Le prossime rilevazioni, previste per le ore 19 e 23 di oggi, forniranno ulteriori indicazioni sull’andamento della partecipazione elettorale e sulle prospettive di successo del referendum.

Ballottaggio a Lamezia Terme

E’ stata del 9,82% l’affluenza, al ballottaggio tra Mario Murone, del centrodestra, e Doris Lo Moro, del centrosinistra, per l’elezione a sindaco di Lamezia Terme. Al primo turno, alla stessa ora, aveva votato il 13,58% degli aventi diritto.