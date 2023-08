Stop Reddito: da domani, per 15mila calabresi ‘occupabili’, formazione e lavoro con 350 euro al mese

COSENZA – La regione Calabria è alle prese con l’urgenza di trovare al più presto soluzioni per i circa 15mlia calabresi, ex percettori del reddito di cittadinanza, che si trovano senza il sussidio, abolito dal Governo, e sostituito con una serie di misure alternative a cominciare dal reddito di inclusione e carta dedicata a te. Nel frattempo, a partire da domani sarà operativa la nuova banca dati informatizzata dove gli ex percettori dovranno iniziare a iscriversi con la speranza di poter trovare un posto di lavoro. Ex beneficiari del reddito di cittadinanza che sono interessati dalle politiche attive, di cui più di quattromila nella sola provincia di Cosenza. Il 70% di questi beneficiari è già stato preso in carica da programmi quali GOL o D.Lgs. 150 mentre il restante 30% sarà interessato da queste nuove misure. Ma senza un’adeguata formazione professionale non potrà mai esserci una adeguata sovrapposizione tra domande e offerte.

“Disoccupazione patologia sera della Calabria”

Ne è convito anche l’assessore al lavoro e formazione e professionale regionale Giovanni Calabrese «la vera sfida è proprio quella della formazione. Formare le persone a quelle che sono le reali esigenze delle aziende calabresi e dare una possibilità di lavoro.

La disoccupazione – spiega rappresenta una patologia seria per la Calabria e non si è trovata ancora la giusta terapia per cui una nuova fase è necessaria e non più rinviabile. Il reddito di cittadinanza anche con gli ulteriori correttivi non può e non deve diventare l’ennesima misura assistenzialistica e un ulteriore palliativo».

Per l’assessore in Calabria è necessaria una svolta radicale, una sorta di terapia d’urto con al centro le aziende che devono però assumersi tante responsabilità. «Il precariato, il lavoro nero e il lavoro sottopagato, i tirocini di lunga durata nel pubblico e nel privato, rappresentano un evidente sopruso nei confronti di cittadini che cercano w desiderano un lavoro onesto, vero e dignitoso. Oggi – si domanda Calabrese – molte aziende lamentano che non si trova personale e soprattutto personale qualificato. È da questa criticità che dobbiamo partire approfondendo proprio con le aziende i temi sulla equa retribuzione, sulla formazione e sulla domanda-offerta che deve corrispondere alle reali esigenze». Intanto è previsto per per sabato 2 settembre a Scilla un incontro tra l’assessore e il ministro Calderone per affrontare anche le criticità sull’occupazione e le opportunità delle politiche attive in Calabria.

Da domani ala via la piattaforma Formazione e lavoro

Dunque, da domani, venerdì 1° settembre, apre la piattaforma per il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). Gli interessati potranno fare la domanda per il primo dei due strumenti che sostituisce il Reddito di cittadinanza. Il secondo infatti, a partire dal 2024, sarà l’Assegno di inclusione (Adi).

Da domani dunque si potrà presentare la domanda per Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), una piattaforma che incrocia domanda e offerta di formazione e lavoro, sviluppata dall’Inps. L’obiettivo è dare piena attuazione al decreto consentendo l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’ADI e del SFL, favorendo percorsi autonomi di rafforzamento delle competenze e ricerca di lavoro.

Chi può fare domanda

Potranno accedere alla piattaforma coloro i quali percepivano il vecchio Reddito di cittadinanza ma che sono ritenuti idonei al lavoro. La misura, si precisa, è rivolta agli occupabili e punta a favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. Potranno farne richiesta i componenti tra i 18 e i 59 anni dei nuclei familiari con Isee non superiore a 6mila euro.

Per accedere al portale Siisl bisogna essere in possesso di Spid o Cie (Carta d’identità elettronica italiana). Poi il richiedente potrà compilare il cv e sottoscrivere il Pad, patto di attivazione digitale, che comporta la compilazione della Did, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e poi la scelta di un Cpi, centro per l’impiego, la selezione di almeno tre Agenzie per il Lavoro, e infine l’autorizzazione al trattamento dei dati.

Beneficio da 350 euro al mese – Come fare domanda

I dati saranno inviati automaticamente ai centri per l’impiego (oltre che alle Agenzie per il lavoro indicate) dove il beneficiario deve sottoscrivere il Patto per il servizio personalizzato e aderire a un Programma di politica attiva. Con l’avvio di una qualsiasi delle politiche attive, inclusi formazione, tirocini, progetti utili alla collettività o altro, ha anche inizio l’erogazione del beneficio mensile di 350 euro, per la durata del corso o dell’attività, per un massimo di 12 mesi. “Il primo settembre non è un click day, non c’è un problema di esaurimento di risorse. Le persone potranno presentare le domande e i processi si attiveranno”, ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone. Non ci sono limiti numerici o limiti di tempo.

Da gennaio l’assegno di inclusione

A partire dal 1° gennaio 2024, si aggiungeranno i beneficiari dell’assegno di inclusione rivolto ai nuclei familiari con almeno un componente disabile, minore, over-60 o preso in carico dai servizi socio sanitari territoriali. Ulteriore requisito è rappresentato dalla residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi. Il beneficio, erogato tramite una card elettronica ricaricabile denominata “Carta di inclusione”, verrà corrisposto per 18 mesi, rinnovabili per altri 12 con un mese di sospensione tra i due periodi.