Reati elettorali e corruzione: operazione del Ros, 14 misure cautelari

REGGIO CALABRIA – E’ scattata alle prime ore di oggi un’operazione dei carabinieri del Ros e dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria per l’esecuzione di 14 misure cautelari. Sette persone sono finite in carcere, quattro ai domiciliari e per tre soggetti, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Le accuse sono di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso ma anche reati elettorali, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Colpita la cosca Araniti.

In aggiornamento