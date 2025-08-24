Pranzo di festa finisce in ospedale: 30 intossicati e 5 ricoverati in un ristorante

- Advertisement -

NICOTERA (VV) – Una trentina di persone ha accusato sintomi di intossicazione dopo aver partecipato a un pranzo in un ristorante molto frequentato di Nicotera Marina, dove in quel momento si trovavano circa 300 clienti.

Cinque dei commensali, in condizioni più serie, sono stati trasferiti in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sono in corso verifiche per stabilire se l’episodio sia riconducibile a un nuovo caso di botulismo; gli esiti degli esami dovrebbero arrivare entro domani o martedì.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nas, che hanno effettuato controlli nelle cucine, raccolto campioni per le analisi e provveduto all’eliminazione degli alimenti presenti.

Il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, in una nota sul suo profilo Facebook, dopo avere rivolto “i migliori auguri di pronta guarigione a tutte le persone coinvolte”, ha affermato che “é importante chiarire che questo episodio non riguarda in alcun modo i ristoranti con libero accesso presenti nel nostro territorio. I nostri locali sono sottoposti a controlli rigorosi e sono conosciuti per l’impegno per la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti offerti. Invito tutti, quindi, a continuare a frequentare i ristoranti della nostra comunità, che rappresentano un pilastro della nostra cultura e tradizione culinaria”.