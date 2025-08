Ponte sullo Stretto, il Cipess ha approvato il progetto definitivo

- Advertisement -

COSENZA – Come annunciato negli scorsi giorni, nella mattinata di oggi, il Cipess ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina che comprende una articolata documentazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. A comunicarlo è proprio il Mit.

“Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Una infrastruttura del genere è un acceleratore di sviluppo” queste le parole del vicepremier e ministro Matteo Salvini che ha ringraziato i ministri precedenti che hanno creduto al collegamento tra Calabria e Sicilia, citando Pietro Lunardi. Il Cipess è ancora in corso e vede la presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Salvini ha anche spiegato che i tempi di percorrenza dei treni si ridurranno sensibilmente:

“si scenderà a 15 minuti.

“In termini di risparmio di tempo, oggi i treni impiegano tra i 120 e 180 minuti, passeggeri e merci” e Un risparmio che supererà le due ore e mezza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini parlando del Ponte sullo Stretto di Messina in conferenza stampa dopo il Cipess.

L’AV sulla Salerno-Reggio Calabria si farà: parola di Matteo Salvini

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha incontrato i rappresentanti del Comune di Paola, in provincia di Cosenza per parlare delle opere infrastrutturali strategiche per il territorio calabrese ed in particolare dell’Alta Velocità. il ministro ha confermato l’impegno per la realizzazione della linea Salerno-Reggio Calabria, assicurando la copertura finanziaria e smentendo le recenti polemiche prive di fondamento.

Accogliendo la richiesta dei rappresentanti calabresi, Salvini intende promuovere un incontro con i vertici di Rfi e con il commissario dell’opera per definire un accordo sulle opere compensative legate alla realizzazione della galleria Santomarco. I lavori, che interesseranno un’ampia parte del territorio paolano, inizieranno a ottobre.